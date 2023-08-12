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Бёрнли
11.08.2023 22:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
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Англия
12 августа 2023, 00:10 | Обновлено 12 августа 2023, 00:32
365
0

Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли

Команда Пепа Гвардиолы забила три гола в ворота соперников

12 августа 2023, 00:10 | Обновлено 12 августа 2023, 00:32
365
0
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Гвардиола

Вечером 11 августа прошел стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречались «Бернли» и «Манчестер Сити».

Команды встречались на стадионе «Терф Мур». Команда Пепа Гвардиолы уверенно начала защиту титула.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча против «Бернли» (4 и 36 мин).

Особенно красивым получился второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину.

Во втором тайме Родри довел перевес горожан до разгромного (3:0).

АПЛ. 1-й тур, 11 августа

Бернли – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Холанд, 4, 26, Родри, 75.

Бернли: Траффорд, Робертс, О'Ши, Байер (Бенсон, 74), Аль-Дахиль, Витиньо, Колиошо (Бруун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунхилл, 90), Амдуни (Зарури, 61), Фостер (Редмонд, 90).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Макати, 90), Аке (Лапорт, 79), Аканджи, Льюис (Гвардиол, 79), де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд (Палмер, 80), Альварес.

Предупреждение: Гвардиола, 75.

Удаление: Зарури, 90+4.

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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