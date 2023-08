Источник: Тайлер Адамс остаётся в Лидсе

24-летний полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс не перейдёт в «Челси».

Это сообщает Фабрицио Романо. Пенсионеры вместо Тайлера решили сосредоточится на покупке полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Адамс провёл 26 матчей за «Лидс», результативными действиями не отмечался. Кайседо, проведя 41 матч за «Брайтон», забил 1 гол.

Tyler Adams deal, currently OFF after Chelsea decision to bid again for Moisés Caicedo — as @skysports_sheth called earlier 🚨🔵🇺🇸 #CFC



Chelsea are prepared to leave talks for Adams despite medical tests already done. Documents were not signed yet.



Full focus on Caicedo. pic.twitter.com/0DdPnv2eUR