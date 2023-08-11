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  4. И медные трубы. Чем чреват переход экс-голкипера Шахтера в Бенфику
Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 09:20 |
589
3

И медные трубы. Чем чреват переход экс-голкипера Шахтера в Бенфику

Валерий Василенко – о непростом выборе Анатолия Трубина

11 августа 2023, 09:20 |
589
3
И медные трубы. Чем чреват переход экс-голкипера Шахтера в Бенфику
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Не все коту масленица. После серии удачных сделок менеджмента «Шахтера», появился какой-то невидимый ореол над головой Сергея Палкина. Особенно после рекордной продажи Михаила Мудрика в «Челси».

Тот шальной трансфер укрепил футбольную общественность (и не только отечественную) в мысли, что если «горняки» и продают своих ведущих игроков, то либо за хорошие, либо за очень хорошие деньги.

«Если Трубин и покинет «Шахтер», то перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком. И как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко» - это слова еще одного топ-менеджера донецкого клуба – Дарио Срны, стремящегося не отставать от Палкина в вопросе заключения выгодных сделок.

Это было сказано чуть больше месяца назад. Тогда же спортивный директор «оранжево-черных» подчеркнул, что сейчас Трубин – «один из лучших вратарей Европы. Он готов к большому клубу. Он готов к Италии, а также к Англии или Франции».

По факту все получилось немного иначе. Такое впечатление, что многое, если не все, в этот раз пошло не по сценарию донецкого клуба.

Наверное, надо начать с того, что главный «виновник», из-за которого это «все» пошло не туда – сам футболист. В отличие, скажем, от Артема Довбика, продлившего контракт с «Днепром-1» для того, чтобы клуб смог более выгодно продать игрока, уже экс-голкипер «Шахтера» на такой шаг не пошел. Хотя, насколько мне известно, ему и предлагали. Но он банально побоялся, что может остаться в донецкой команде надолго.

Анатолий изначально выбрал такую поведенческую линию: либо по любому ухожу сейчас – за любые деньги, которые вы сумеете выторговать, либо по любому ухожу следующем летом, но уже бесплатно, по истечении срока контракта.

Позиция вратаря понятна. Собственно, она была понятна еще с прошлого лета, когда он наотрез отказался пролонгировать договор. Дальше было дело за малым – за очередным удачным трюком Палкина и компании, в очередной раз подтверждающем наличие нимба над головой Сергея Анатольевича.

Однако, не в этот раз. Да простят меня болельщики «Бенфики», но сейчас лиссабонский клуб – без приставки «топ». В историческом плане – несомненно, но времена Эйсебио давно канули в Лету. Как и времена Гуттмана. Сейчас «орлы» - очень качественный, очень добротный коллектив уровня плей-офф Лиги чемпионов. Если «Бенфика» и выделяется сейчас чем-то действительно выдающимся, так это умением продавать свои таланты.

И, как оказывается, и покупать их.

Согласитесь, что 10+1 миллионов евро – это не топовая цена, о чем месяц назад утверждал Дарио. Тогда же в качестве неофициальной гуляла информация, что «Шахтер» хочет выторговать за своего основного кипера порядка сорока миллионов. Получилось в четыре раза дешевле. Бывает. На каждого Палкина или Срну рано или поздно находится свой Руй Кошта.

В данном случае показателен вот еще какой момент. В озвученных публично «Бенфикой» финансовых условиях сделки, нету ни слова о сорока процентах в пользу «Шахтера» от будущей продажи Трубина. Вряд ли лиссабонский клуб скрыл этот нюанс от публики. По всей видимости, такого нюанса просто нет. И это еще одно поражение менеджмента «горняков».

Не очень я уверен и в светлом будущем самого «виновника торжества» на новом рабочем месте. На мой взгляд, вариант с «Интером» для Трубина был бы более подходящим и перспективным. Хотя бы потому, что он действительно в таком случае оказался бы в топ-клубе.

Но еще более показательным был бы тот момент, что Анатолий в миланской команде реально претендовал бы на статус основного кипера, ведь Ханданович и Онана покинули команду.

В случае с «Бенфикой» такого не скажешь. Действующему стражу ворот «орлов» Влаходимосу 29 лет. Он обладает отличной реакцией и антропометрией. В команде он уже пять лет, и вряд ли в нынешнем сезоне захочет потерять статус основного. Кроме того, грек недавно продлил соглашение с лиссабонцами до лета 2027 года.

Вполне возможно, что «Бенфика» переподписала Одиссеаса только для того, чтобы в ближайшем будущем более выгодно продать. Слухи о заинтересованности большими клубами голкипером «орлов» циркулировали еще в прошлом сезоне. Но они так и остались слухами. Скорее всего, в нынешнее трансферное окно Влаходимос останется в «Бенфике».

А это значит, что именно он будет первым номером команды. И в таком случае Трубина брали на перспективу. И для того, чтобы греческий страж ворот был в постоянном тонусе, не терял форму и бдительность.

Если это действительно так, то резон «Бенфики» ясен и понятен. За очень адекватные деньги клуб приобрел очень качественного и очень перспективного молодого вратаря, который в обозримом будущем станет равноценной заменой Влаходимосу, который пойдет на повышение.

Если взять за основу именно такую логику, именно такой вариант, который сейчас видится основной версией, то получается, что пару сезонов Трубину придется довольствоваться дозированным (мягко говоря) игровым временем. И дай ему Бог в таком случае не повторить судьбу предыдущего украинца на «Эштадиу да Луж» - Романа Яремчука…

И это не мое желание сгустить краски относительно перспектив Анатолия. Это реальность такова. Потому что по состоянию на здесь и сейчас Трубин если в чем-то и превосходит Влаходимоса, так это в возрасте. А вот почти во всех профильных характеристиках (кроме, разве что, умении играть под прессингом) греческий вратарь выглядит не хуже.

Посему повторюсь: если не случится ничего сверхъестественного (трансфер, травма, конфликт с тренером), то именно Влаходимос будет первым номером «Бенфики» в нынешнем сезоне. Трубин тоже будет в обойме, рядом, на подхвате. Но если грек не даст повода, украинец будет пока что запасным.

Откровенно говоря, при таком раскладе выбор Трубина в пользу «Бенфики» лично мне кажется неоптимальным (опять-таки, мягко говоря). В том же «Интере», даже с Зоммером, было бы больше перспектив. Да и клуб бы соответствовал заявленному уровню.

Но Трубину, конечно же, виднее.

Впрочем, как и «Шахтеру».

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Анатолий Трубин Бенфика Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Сергей Палкин Дарио Срна статьи эксклюзив
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sergii Novykov
Та ладно. 11 міліонів за 60% прав на Трубіна? Тобто оцінили його на 20. 
І це за умови що контракт у нього закінчувався і підписувати новий він не збирався. 
Імхо це набагато більше ніж максимум що можна було отримати.
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Gargantua
я думаю, Влаходимаса в ближайшее время продадут. Им были не очень довольны в последнее время, да и возраст.
А Трубина будут пытаться раскручивать на продажу.
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