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Лига конференций
11 августа 2023, 05:39 | Обновлено 11 августа 2023, 06:25
273
0

Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука

10 августа состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций

11 августа 2023, 05:39 | Обновлено 11 августа 2023, 06:25
273
0
Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука
ФК Гент. Безус и Яремчук ранее играли вместе в Бельгии

10 августа состоялись первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Киевское «Динамо» в гостях проиграло «Арису» Салоники со счетом 0:1. На 69-й минуте Луис Пальма забил единственный гол, реализовав спорный пенальти.

Украинский форвард Роман Яремчук забил за бельгийский «Брюгге». В матче против клуба «Акюрейри» из Исландии украинец вышел на замену сразу после перерыва. Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче (5:1).

Кипрская «Омония» с помощью гола украинца Романа Безуса дома обыграла «Мидтьюланд» из Дании со счетом 1:0.

Ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут через неделю, 17 августа.

Лига конференций 2023/24

3-й раунд. Первый матч, 10 августа

Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Луис Пальма, 69 (пен)

Омония (Кипр) – Мидтьюланд (Дания) – 1:0

Гол: Безус, 38.

Брюгге (Бельгия) – Акюрейри (Исландия) – 5:1

Голы: Спилерс, 10, Ванакен, 40, Сков Ольсен, 41, Игор Тиаго, 45 (пен), Яремчук, 77 – Виллард, 60.

Путь чемпионов

Основной путь

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Лига конференций Динамо Киев Арис Салоники Арис - Динамо Роман Безус Роман Яремчук Мидтьюлланд Омония Брюгге Акюрейри статистические расклады
Источник Sport.ua
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