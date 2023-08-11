Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука
10 августа состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций
10 августа состоялись первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Киевское «Динамо» в гостях проиграло «Арису» Салоники со счетом 0:1. На 69-й минуте Луис Пальма забил единственный гол, реализовав спорный пенальти.
Украинский форвард Роман Яремчук забил за бельгийский «Брюгге». В матче против клуба «Акюрейри» из Исландии украинец вышел на замену сразу после перерыва. Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче (5:1).
Кипрская «Омония» с помощью гола украинца Романа Безуса дома обыграла «Мидтьюланд» из Дании со счетом 1:0.
Ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут через неделю, 17 августа.
Лига конференций 2023/24
3-й раунд. Первый матч, 10 августа
Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
Гол: Луис Пальма, 69 (пен)
Омония (Кипр) – Мидтьюланд (Дания) – 1:0
Гол: Безус, 38.
Брюгге (Бельгия) – Акюрейри (Исландия) – 5:1
Голы: Спилерс, 10, Ванакен, 40, Сков Ольсен, 41, Игор Тиаго, 45 (пен), Яремчук, 77 – Виллард, 60.
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