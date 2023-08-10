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Лига конференций
10 августа 2023, 22:31 | Обновлено 10 августа 2023, 22:38
96
0

Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

10 августа 2023, 22:31 | Обновлено 10 августа 2023, 22:38
96
0
Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Клеантис Вікелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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