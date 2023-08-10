Лига конференций10 августа 2023, 22:31 | Обновлено 10 августа 2023, 22:38
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Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
10 августа 2023, 22:31 | Обновлено 10 августа 2023, 22:38
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10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Клеантис Вікелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.
Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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