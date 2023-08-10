10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).

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Команды играют на стадионе Клеантис Вікелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)