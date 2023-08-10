10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

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Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте (1:0).

На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового (2:0).

Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)