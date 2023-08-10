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Лига Европы
10 августа 2023, 20:35 | Обновлено 10 августа 2023, 20:53
671
0

Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

10 августа 2023, 20:35 | Обновлено 10 августа 2023, 20:53
671
0
Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте (1:0).

На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового (2:0).

Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Славия Прага Йозеф Масопуст Днепр-1 видео голов и обзор Славия - Днепр-1 Иван Шранц
Источник Sport.ua
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