Источник: экс-хавбек Шахтера перейдет в Фенербахче

30-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред перейдет в «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера пока неизвестна, как и детали контракта. Игрок скоро полетит в Турцию для прохождения медосмотра.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Фреда у «Шахтера» в 2018 году за 59 миллионов евро. За это время он провел в красной футболке 213 матчей, забив 14 голов и отдал 19 ассистов.

В прошлом сезоне игрок провел на поле всего 2275 минут, что равняется примерно 25 полным матчам.

Fred to Fenerbahçe, here we go! Deal in place with Manchester United, proposal revealed earlier has been accepted and verbal agreement reached 🚨🟡🔵



Fred has agreed terms with Fenerbahçe and will travel for medical tests soon.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/PWnKMWInrb