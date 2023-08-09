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Лига конференций
АЕК Ларнака
09.08.2023 20:00 – FT 1 : 1
Маккаби Тель-Авив
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Лига конференций
09 августа 2023, 22:08 | Обновлено 09 августа 2023, 22:10
159
0

ЛК. АЕК и Маккаби Тель-Авив победителя не определили

В Израиле решится, кто пройдет в раунд плей-офф Лиги конференций

09 августа 2023, 22:08 | Обновлено 09 августа 2023, 22:10
159
0
ЛК. АЕК и Маккаби Тель-Авив победителя не определили
Твиттер Маккаби

Состоялся первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играли кипрский АЕК из Ларнаки и тель-авивский «Маккаби».

Счет открыли гости – на 64 минуте отличился Коэн. Хозяеву удалось отыграться ближе к концу матча, когда на 80 минуте забил Фараж. Больше счет не менялся, хотя Тричковски мог принести хозяевам победу, но не забил пенальти.

Ответный матч состоится через неделю, 17 августа.

Лига конференций 2023/2024. Третий квалификационный раунд.

«АЭК» (Ларнака, Кипр) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 1:1.

Голы: Фараж, 80 – Коэн, 64.

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Источник Sport.ua
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