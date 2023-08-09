Известен преемник Кортеса на посту тренера женской сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально подтвердила уход Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины. Его контракт истекает 31 августа текущего года.

Сегодня, 9 августа состоялось онлайн-заседание Комитета женского футбола УАФ. По его итогам была принята рекомендация для Исполкома УАФ утвердить на посту нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.

48-летний специалист в качестве главного тренера работал с «Металлургом» Донецк и «Оболонью». С 2021 года Пятенко возглавляет женскую команду «Динамо» Киев.