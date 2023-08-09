Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен преемник Кортеса на посту тренера женской сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
09 августа 2023, 15:53 |
190
0

Известен преемник Кортеса на посту тренера женской сборной Украины

Испанца заменит Владимир Пятенко

09 августа 2023, 15:53 |
190
0
Известен преемник Кортеса на посту тренера женской сборной Украины
УАФ. Владимир Пятенко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально подтвердила уход Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины. Его контракт истекает 31 августа текущего года.

Сегодня, 9 августа состоялось онлайн-заседание Комитета женского футбола УАФ. По его итогам была принята рекомендация для Исполкома УАФ утвердить на посту нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.

48-летний специалист в качестве главного тренера работал с «Металлургом» Донецк и «Оболонью». С 2021 года Пятенко возглавляет женскую команду «Динамо» Киев.

По теме:
Владимир ПЯТЕНКО: «Сыграли хорошо, как для первого матча»
Женская сборная Украины осталась без главного тренера
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Владимир Пятенко Луис Кортес женская сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии
Футбол | 09 августа 2023, 09:47 8
Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии
Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии

Гаэль Ондуа не смог получить британскую визу

Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше
Футбол | 09 августа 2023, 13:26 0
Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше
Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше

Катарина завершила выступление на соревнованиях в Козерках

Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Другие виды | 08.08.2023, 21:05
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Теннис | 08.08.2023, 19:24
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Футбол | 09.08.2023, 00:35
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 72
Теннис
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
08.08.2023, 16:21 1
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
08.08.2023, 04:25
Теннис
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
08.08.2023, 07:00
Футбол
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
08.08.2023, 05:23 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
08.08.2023, 13:09 28
Футбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
08.08.2023, 10:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем