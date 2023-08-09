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Лига конференций
09 августа 2023, 04:35 | Обновлено 09 августа 2023, 05:22
73
0

Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы

Николай Балакин отработает на игре «Жальгириса» и «Хеккена»

09 августа 2023, 04:35 | Обновлено 09 августа 2023, 05:22
73
0
Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы
УАФ. Николай Балакин

Как сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола, арбитр Николай Балакин назначен на матч раунда Q3 Лиги Европы между литовским «Жальгирисом» и шведским «Хеккеном», который запланирован 10 августа.

Будут помогать Балакину лайнсмены Олександо Жуков и Александр Беркут, четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Напомним, что Балакин обслуживал матч Лиги конференций в этом сезоне – 27 июля во втором квалификационном раунде он отсудил игру ПАОКа и «Бейтара», (0:0), назначил в ней пенальти и показал семь желтых карточек.

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Николай Балакин Виталий Романов Александр Жуков Александр Беркут Жальгирис Вильнюс Лига Европы Хеккен
Источник Украинская ассоциация футбола
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