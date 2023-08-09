Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола, арбитр Николай Балакин назначен на матч раунда Q3 Лиги Европы между литовским «Жальгирисом» и шведским «Хеккеном», который запланирован 10 августа.

Будут помогать Балакину лайнсмены Олександо Жуков и Александр Беркут, четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Напомним, что Балакин обслуживал матч Лиги конференций в этом сезоне – 27 июля во втором квалификационном раунде он отсудил игру ПАОКа и «Бейтара», (0:0), назначил в ней пенальти и показал семь желтых карточек.