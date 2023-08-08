Кайл Уокер выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру

Кайл Уокер очень близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити», несмотря на серьезный интерес «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что англичанин получил это предложение в последние 24 часа, и, похоже, оно убедило его остаться в клубе.

Ожидается, что не только англичанин примет решение остаться в команде. Уверенность «горожан» в том, что Бернарду Силва продлит свое соглашение, растет с каждым днем. Ранее сообщалось, что португалец хочет в «Барселону», но каталонский финансовый клуб не может позволить себе трансфер звездного полузащитника.