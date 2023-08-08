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Англия
08 августа 2023, 17:54 | Обновлено 08 августа 2023, 18:32
725
0

Кайл Уокер выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру

Кайл Уокер в ближайшее время продлит свой контракт с «Манчестер Сити»

08 августа 2023, 17:54 | Обновлено 08 августа 2023, 18:32
725
0
Кайл Уокер выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру
Manchester Evening News. Кайл Уокер

Кайл Уокер очень близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити», несмотря на серьезный интерес «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что англичанин получил это предложение в последние 24 часа, и, похоже, оно убедило его остаться в клубе.

Ожидается, что не только англичанин примет решение остаться в команде. Уверенность «горожан» в том, что Бернарду Силва продлит свое соглашение, растет с каждым днем. Ранее сообщалось, что португалец хочет в «Барселону», но каталонский финансовый клуб не может позволить себе трансфер звездного полузащитника.

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Кайл Уокер Бавария продление контракта трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Манчестер Сити трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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