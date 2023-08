Кайл Уокер выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру

Кайл Уокер очень близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити», несмотря на серьезный интерес «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что англичанин получил это предложение в последние 24 часа, и, похоже, оно убедило его остаться в клубе.

Ожидается, что не только англичанин примет решение остаться в команде. Уверенность «горожан» в том, что Бернарду Силва продлит свое соглашение, растет с каждым днем. Ранее сообщалось, что португалец хочет в «Барселону», но каталонский финансовый клуб не может позволить себе трансфер звездного полузащитника.

Kyle Walker, close to accept new deal proposal received by Manchester City in the last 24 hours! 🚨🔵



New contract bid sent to English RB is tempting Walker, now expected to stay and sign new deal at the club.



City are increasingly confident to keep both Walker and Bernardo. pic.twitter.com/f8AlXeO57U