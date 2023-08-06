Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Испанская команда обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:1
Вечером 6 августа в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» выиграла у итальянского «Лацио» (2:1).
Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол на 50-й минуте за «Жирону» в матче за Трофей Коста Брава.
Другой украинец, новичок Жироны Артем Довбик дебютировал за команду, выйдя на замену на 73-й минуте.
После гола Цыганкова перевес удвоил Кристиан Стуани, а за «Лацио» забил Валентин Кастельянос, который в межсезонье перешел именно из каталонского клуба.
Жирона сохранила у себя символический домашний Трофей Коста Брава, который разыгрывался в 46-й раз.
Трофей Коста Брава
6 августа, Жирона (Испания)
Жирона (Испания) – Лацио (Италия) – 2:1
Голы: Цыганков, 50, Стуани, 70 – Кастельянос, 76.
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Артем Довбик вышел на замену на 73-й минуте
События матча
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