Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава

Вечером 6 августа в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» выиграла у итальянского «Лацио» (2:1).

Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол на 50-й минуте за «Жирону» в матче за Трофей Коста Брава.

Другой украинец, новичок Жироны Артем Довбик дебютировал за команду, выйдя на замену на 73-й минуте.

После гола Цыганкова перевес удвоил Кристиан Стуани, а за «Лацио» забил Валентин Кастельянос, который в межсезонье перешел именно из каталонского клуба.

Жирона сохранила у себя символический домашний Трофей Коста Брава, который разыгрывался в 46-й раз.

Трофей Коста Брава

6 августа, Жирона (Испания)

Жирона (Испания) – Лацио (Италия) – 2:1

Голы: Цыганков, 50, Стуани, 70 – Кастельянос, 76.

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио

ВИДЕО. Артем Довбик вышел на замену на 73-й минуте