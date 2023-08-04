В субботу, 5 августа, состоится благотворительный поединок Game4Ukraine между командами, которые собрали украинцы Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало - в 20:00 по Киеву.

Украинцы будут капитанами своих команд, а средства, которые удастся заработать, пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, уничтоженного россиянами.

Синяя команда Шевченко:

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эссьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул

Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хассельбайнк.

Желтая команда Зинченко:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.

Полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.

Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени.

Также в поединке примет участие экс-форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию этого поединка в украинской версии сайта.