Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинки в списке. Известны все четвертьфиналистки в Вашингтоне
WTA
04 августа 2023, 08:59 |
995
2

Две украинки в списке. Известны все четвертьфиналистки в Вашингтоне

В борьбе за трофей остаются Элина Свитолина и Марта Костюк

04 августа 2023, 08:59 |
995
2
Две украинки в списке. Известны все четвертьфиналистки в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 и 3 августа состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Украинка Элина Свитолина остановила 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, а Марта Костюк разобралась с второй сеяной француженкой Каролина Гарсией.

Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина
Мария Саккари [4] – Мэдисон Киз [7]

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3]
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8]

По теме:
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
WTA Вашингтон Джессика Пегула Элина Свитолина Мария Саккари Лейла Фернандес Мэдисон Киз Белинда Бенчич Кори Гауфф Марта Костюк Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Теннис | 03 августа 2023, 14:59 0
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры

Элина решила, что малышке лучше оставаться дома

Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 08:18 7
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне

Гаэль в двух сетах разобрался с Александром Бубликом

ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Футбол | 03.08.2023, 22:03
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Футбол | 03.08.2023, 11:32
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
Футбол | 03.08.2023, 23:59
ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
ВИДЕО. Безус оформил дубль в Лиге конференций. Омония разгромила Габалу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elis
На турнірі залишаються лише 2 несіяні, і це українки. 
Ответить
+3
Vitason
Хорошие все тенисистки,залетных нету!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
03.08.2023, 16:14 3
Бокс
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
02.08.2023, 18:41 43
Футбол
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем