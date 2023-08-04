WTA04 августа 2023, 08:59 |
995
2
Две украинки в списке. Известны все четвертьфиналистки в Вашингтоне
В борьбе за трофей остаются Элина Свитолина и Марта Костюк
04 августа 2023, 08:59 |
995
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2 и 3 августа состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Украинка Элина Свитолина остановила 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, а Марта Костюк разобралась с второй сеяной француженкой Каролина Гарсией.
Вашингтон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина
Мария Саккари [4] – Мэдисон Киз [7]
Нижняя часть сетки
Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3]
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8]
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На турнірі залишаються лише 2 несіяні, і це українки.
Хорошие все тенисистки,залетных нету!
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