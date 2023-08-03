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Лига конференций
03 августа 2023, 20:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
330
0

Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги конференций

03 августа 2023, 20:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
330
0
Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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