Лига конференций03 августа 2023, 20:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
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Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги конференций
03 августа 2023, 20:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
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В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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