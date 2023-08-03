Украина. Премьер лига03 августа 2023, 13:56 | Обновлено 03 августа 2023, 13:57
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Стали известны даты и время начала матчей 3-го тура УПЛ
Игры состоятся 12 и 13 августа
03 августа 2023, 13:56 | Обновлено 03 августа 2023, 13:57
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура сезона 2023/24 годов.
3 тур
12 августа (суббота)
15:00. Черноморец – Оболонь
17:00. Колос – Верес
17:00. Полесье – Рух
19:00. Шахтер – Александрия
13 августа (воскресенье)
13:00. Минай – Днепр-1
15:00. Ворскла – Заря
17:00. Кривбасс – ЛНЗ
19:00. Динамо – Металлист 1925
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