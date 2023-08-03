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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 13:56 | Обновлено 03 августа 2023, 13:57
421
0

Стали известны даты и время начала матчей 3-го тура УПЛ

Игры состоятся 12 и 13 августа

03 августа 2023, 13:56 | Обновлено 03 августа 2023, 13:57
421
0
Стали известны даты и время начала матчей 3-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура сезона 2023/24 годов.

3 тур

12 августа (суббота)

15:00. Черноморец – Оболонь

17:00. Колос – Верес

17:00. Полесье – Рух

19:00. Шахтер – Александрия

13 августа (воскресенье)

13:00. Минай – Днепр-1

15:00. Ворскла – Заря

17:00. Кривбасс – ЛНЗ

19:00. Динамо – Металлист 1925

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Источник УПЛ
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