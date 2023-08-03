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Лига конференций
03 августа 2023, 11:00 | Обновлено 03 августа 2023, 11:07
165
0

Игорь КИСЛОВ: «Посоветовал бы Ворскле не играть в Горе от обороны»

Бывший игрок полтавской команды – о второй игре с «Дилой» в квалификации ЛК

03 августа 2023, 11:00 | Обновлено 03 августа 2023, 11:07
165
0
Игорь КИСЛОВ: «Посоветовал бы Ворскле не играть в Горе от обороны»
ФК Ворскла Полтава

Сегодня, 3 августа, футболисты полтавской «Ворсклы» в ответном матче квалификационного раунда Лиги конференций померяются силами в грузинском городе Гори с «Дилой». Напомним, неделю назад в польском Тихи подопечные Виктора Скрипника вырвали у соперника победу со счетом 2:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий «Ворсклы» Игорь Кислов поделился впечатлениями от первого противостояния этих клубов и оценил шансы полтавчан в сегодняшнем матче в Грузии.

– Думаю, что в Тихи справедливым был бы ничейный итог, – отметил Игорь Кислов, – Все же, длительное время условия диктовала «Дила». Но следует отдать должное футболистам «Ворсклы», которые после пропущенного гола прибавили оборотов и не только выровняли положение, но и в компенсированное время склонили чаши весов на свою сторону.

– Что понравилось и не понравилось вам в действиях «Ворсклы» в Тихих?

– Необходимо похвалить ребят за проявленный характер, за то, что пропустив гол не сбились на примитивный навал, а методично расшатывали оборонительные редуты грузин и таки нашли кратчайший путь к их воротам.

Что не понравилось? Слишком много времени полтавчане провели в защите. Впрочем, возможно такой была установка на игру, прежде всего, не пропустить, а в контрвыпаде-забить. Но из этого ничего не получилось. И только, когда взяли мяч под с контроль, то в позиционном наступлении доказали свою силу.

– Перед началом сезона «Ворсклу» покинули ведущие исполнители - Сефери и Кравец. Это серьезные потери?

– Да. Это универсальные игроки, которые могут эффективно действовать на нескольких позициях. Чтобы найти им равноценную замену нужно время и средства.

–​​​​​​​ После ухода Сефери теперь атакующий потенциал «Ворсклы» зависит от сноровки Степанюка, который в последнее время не действовал на острие наступления.

– Ничего страшного, Руслан-опытный нападающий и, убежден, он быстро восстановит старые навыки и справится с ролью, как говорят, наконечника.

–​​​​​​​ Как вы в процентах оцениваете шансы «Ворсклы» в ответном матче?

– 60 на 40 в пользу полтавчан. Все же, как по мне, уровень подготовки подопечных Виктора Скрипника-выше. Только посоветовал бы полтавчанам не играть так, как до пропущенного гола в Тихих. Наоборот, надо со старта предложить хозяевам высокий темп и постараться забить быстрый гол. А уже потом, когда грузины бросят в наступление большие силы, чтобы отыграться, поймать их на разящей контратаке. «Дила» не производит впечатление непроходимого оппонента.

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ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой
Игорь Кислов Ворскла Полтава Дила Гори Дила - Ворскла Лига конференций
Источник Sport.ua
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