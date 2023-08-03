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Товарищеские матчи
Челси
03.08.2023 03:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 августа 2023, 08:31 |
494
0

Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу спас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 августа 2023, 08:31 |
494
0
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу спас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 августа состоялся товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Боруссия» Дортмунд (Германия). Игра завершилась со счетом 1:1.

На гол немцев (в исполнении Мариуса Вольфа на 80-й минуте) ответил Мейсон Берстоу, сравнявший счет на 89-й минуте. При этом подачу с штрафного исполнил Михаил Мудрик

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1. Вольф, 80 мин.

ГОЛ! 1:1. Берстоу (навес от Мудрика), 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Mason Burstow (Челси).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Вольф (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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