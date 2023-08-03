Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу спас. Видео голов и обзор
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В ночь на 3 августа состоялся товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Боруссия» Дортмунд (Германия). Игра завершилась со счетом 1:1.
На гол немцев (в исполнении Мариуса Вольфа на 80-й минуте) ответил Мейсон Берстоу, сравнявший счет на 89-й минуте. При этом подачу с штрафного исполнил Михаил Мудрик
Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа
Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1. Вольф, 80 мин.
🚨 GOAL | Chelsea 0-1 Dortmund | Marius Wolfpic.twitter.com/KS1bQSxL7h— VAR Tático (@vartatico) August 3, 2023
ГОЛ! 1:1. Берстоу (навес от Мудрика), 89 мин.
🚨 GOAL | Chelsea 1-1 Dortmund | Mason Burstowpic.twitter.com/auY0ZUWa5n— VAR Tático (@vartatico) August 3, 2023
События матча
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