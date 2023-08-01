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Лига конференций
01 августа 2023, 23:31 | Обновлено 01 августа 2023, 23:58
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Лига конференций. Матчи 2-го раунда квалификации (обновляется)

Итоговые результаты ответного матча 2-го раунда Лиги конференций

01 августа 2023, 23:31 | Обновлено 01 августа 2023, 23:58
41
0
Лига конференций. Матчи 2-го раунда квалификации (обновляется)

Вечером 1 августа состоялись 6 ответных матча второго раунда квалификации Лиги конферений.

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Валмиера (Латвия) Тре Пенне (Сан-Марино) – 7:0 (первый матч 3:0)

Голы: Тонишевс, 3, 68, Нигретти, 6 (автогол), Вейпс, 9, Кайрамани, 12, Ндойе, 73, Яунземс, 90+3

Бальцан (Мальта) – Неман (беларусь) – 0:0 (первый матч 0:2)

Зембру Кишинёв (Молдавия) – Фенербахче (Турция) – 0:4 (первый матч 0:5)

Голы: Тадич, 48, Бачуай, 57, 59, Юксек, 77

Есперанж (Люксембург) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 3:2 (первый матч 1:1)

Голы: Штольц, 2, Алиуи, 62, Мартинс, 66 – Макманус, 22 (пенальти), 70 (пенальти)

Партизани (Албания) – Ак Ескальдес (Андорра) – 3:0 (первый матч 1:0)

Голы: Цара, 28, 45+1, Ррапай, 64

Будучност (Черногория) – Струга (Македония) – 3:4 (первый матч 0:1)

Голы: Джуричкович, 7, Аджич, 45+9, Сакулович, 82– Радески, 11, 45+3, 74, Ибраими, 66

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футбол Лига конференций
Источник Sport.ua
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