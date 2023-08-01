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Лига чемпионов
01 августа 2023, 20:37 | Обновлено 01 августа 2023, 20:44
899
0

Панатинаикос – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 20:37 | Обновлено 01 августа 2023, 20:44
899
0
Панатинаикос – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
СК Днепр-1

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

Панатинаикос – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Панатинаикос – Днепр-1 – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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