Лига чемпионов. Результаты матчей 2-го раунда квалификации

Вечером 1 августа состоялись 4 ответных матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победителя определили «Панатинаикос» и «Днепр-1».

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 2:2 (первый матч – 3:1)

Голы: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 23, Сарапий, 54

БАТЭ (беларусь) – Арис (Кипр) – 3:5 (первый матч – 2:6)

Голы: Громыко, 25 (пен), Мартынов, 48, Лаптев, 90+3 (пен) – Бабичка, 8, Гомис, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Стенпински, 74

Олимпия Любляна (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Элсник, 18, 90+2 – Десподов, 15

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Чаврич, 5, Зуберу, 66 – Баришич, 75, Иванчич, 90+3

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ