Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. Результаты матчей 2-го раунда квалификации
Лига Чемпионов
Проходит дальше Олимпия Любляна
01.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 августа 2023, 23:37 | Обновлено 02 августа 2023, 00:22
406
0

Лига чемпионов. Результаты матчей 2-го раунда квалификации

Итоговые результаты ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 23:37 | Обновлено 02 августа 2023, 00:22
406
0
Лига чемпионов. Результаты матчей 2-го раунда квалификации
СК Днепр-1

Вечером 1 августа состоялись 4 ответных матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победителя определили «Панатинаикос» и «Днепр-1».

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Панатинаикос (Греция) Днепр-1 (Украина) – 2:2 (первый матч – 3:1)

Голы: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 23, Сарапий, 54

БАТЭ (беларусь) – Арис (Кипр) – 3:5 (первый матч – 2:6)

Голы: Громыко, 25 (пен), Мартынов, 48, Лаптев, 90+3 (пен) – Бабичка, 8, Гомис, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Стенпински, 74

Олимпия Любляна (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Элсник, 18, 90+2 – Десподов, 15

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Чаврич, 5, Зуберу, 66 – Баришич, 75, Иванчич, 90+3

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

По теме:
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Лига чемпионов статистические расклады Панатинаикос Днепр-1 Панатинаикос - Днепр-1 БАТЭ Арис Лимасол Лудогорец Олимпия Любляна Слован Братислава Зриньски
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс КРОУФОРД: «Конечно, я теперь первый номер рейтинга. А кто еще»
Бокс | 01 августа 2023, 16:28 4
Теренс КРОУФОРД: «Конечно, я теперь первый номер рейтинга. А кто еще»
Теренс КРОУФОРД: «Конечно, я теперь первый номер рейтинга. А кто еще»

Американец уверенно победил соперника

Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Футбол | 01 августа 2023, 11:45 15
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда

Очевидно, нас ждет новая трансферная сага, которая не факт, что получит завершение этим летом

Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 13:00
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01.08.2023, 17:18
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
Мирон МАРКЕВИЧ: «С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав»
Футбол | 01.08.2023, 22:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав»
Мирон МАРКЕВИЧ: «С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 5
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 10
Теннис
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
01.08.2023, 08:21 10
Футбол
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
31.07.2023, 20:11 9
Футбол
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
31.07.2023, 14:18 8
Теннис
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
31.07.2023, 08:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем