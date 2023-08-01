Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. Матчи 2-го раунда (обновляется)
Лига чемпионов
01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:16
50
0

Лига чемпионов. Матчи 2-го раунда (обновляется)

Смотрите результаты ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:16
50
0
Лига чемпионов. Матчи 2-го раунда (обновляется)

1 августа состоятся 4 ответных матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Панатинаикос (Греция) Днепр-1 (Украина) – 1:1

Голы: Шпорар, 15 – Довбик, 23

БАТЭ (белоруссия) – Арис (Кипр) – 0:0

Голы:

Олимпия Любляна (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Голы:

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния) – 0:0

Голы:

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

По теме:
ВИДЕО. Сольный проход Довбика. Днепр-1 быстро отыгрался в матче ЛЧ в Греции
ВИДЕО. Недопонимание в защите. Шпорар забил быстрый гол для греков
Панатинаикос – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
футбол Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Футбол | 01 августа 2023, 11:45 15
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда

Очевидно, нас ждет новая трансферная сага, которая не факт, что получит завершение этим летом

Промоутер Дюбуа: «Сможет ли Усик справиться с такой мощью?»
Бокс | 01 августа 2023, 13:28 7
Промоутер Дюбуа: «Сможет ли Усик справиться с такой мощью?»
Промоутер Дюбуа: «Сможет ли Усик справиться с такой мощью?»

Уоррен верит в своего боксера

Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Футбол | 01.08.2023, 18:59
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
Футбол | 01.08.2023, 08:21
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 13:00
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 21:40
Волейбол
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 5
Футбол
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
31.07.2023, 23:23 28
Теннис
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
31.07.2023, 21:46 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем