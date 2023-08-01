Лига чемпионов01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:16
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Лига чемпионов. Матчи 2-го раунда (обновляется)
Смотрите результаты ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов
01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:16
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1 августа состоятся 4 ответных матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2023/24
2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа
Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 1:1
Голы: Шпорар, 15 – Довбик, 23
БАТЭ (белоруссия) – Арис (Кипр) – 0:0
Голы:
Олимпия Любляна (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
Голы:
Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния) – 0:0
Голы:
Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ
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