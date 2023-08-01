Сачко стартовал в победы на челленджере в Сан-Марино

Украинский теннисист Виталий Сачко (№156 ATP) стартовал в победы на грунтовом челленджере в Сан-Марино.

В первом раунде украинец обыграл Николаса Давида Йонела из Румынии (№203 ATP).

Сан-Марино. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Николас Давид Йонел (Румыния) – 6:4, 2:6, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов, украинец снова одержал верх над своим соперником.

Следующий соперник Сачко определится в матче Давид Гоффен (№100 ATP) – Федерико Гайо (№211 ATP).