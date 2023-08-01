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WTA
01 августа 2023, 03:55 | Обновлено 01 августа 2023, 04:30
1181
9

Уверенная игра. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

Украинка удачно отыграла матч первого раунда хардового турнира WTA 500

01 августа 2023, 03:55 | Обновлено 01 августа 2023, 04:30
1181
9
Уверенная игра. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде украинка уверенно обыграла Викторию Азаренко (WTA 19), спортсменку без флага.

Матч длился 1 час 48 минут и завершился в двух сетах. Интересно, что в 22 геймах было сделано 17 брейков!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Эти теннисистки сыграли между собой 7-й матч, украинка выиграла второй поединок.

Во втором раунде Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (WTA 29) или Дарьи Касаткиной (WTA 11), без флага.

WTA 500. Вашингтон (США). Первый раунд

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (без флага) – 7:6 (7:2), 6:4

Статистика матча

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Виктория Азаренко Элина Свитолина WTA Вашингтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Walle
Гра впевнена, а подача щось ні) Але Еліна її ще знайде, сподіваюсь. Всіх з перемогою!
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+7
naverland
Молодец, хороший матч показала. Но сетка уж очень тяжёлая 
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+5
firstromario
Сподобався матч. 
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+5
Vova Chol
Бенефіс брейк-понтів завершився на користь Еліни. Теніс її , при новому тренерові , став більш раціональнішим і агресивнішим , що радує. З перемогою ! 
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+4
Александр Науменко
Всім тихої ночі.
Ответить
+4
firstromario
Так все файно в 2му сеті було. Просто це один з тих випадків в жіночому тенісі коли важче свою подачу взяти ніж чужу. 
Ответить
+4
simon andre
Елина с победой . И продолжать в таком же темпе . И удачи в следующих играх .
Ответить
+4
KirTheKing
вытянуть первый сет с 3-5, 0-30 это было круто. азаренка превращается.. азаренка превращается.. азаренка превращается в клиентку Элины..
Ответить
+3
igor shmuylo
Спасибо  за победу , но назвать уверенной победой трудно. Нельзя проигрывать свою подачю . При счете  3,0 умудрилась ,так что счет стал  6 ,6 .  
Ответить
+2
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