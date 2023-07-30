Украина. Премьер лига30 июля 2023, 19:22 | Обновлено 30 июля 2023, 19:24
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Матч Александрия – Кривбасс начался
Встреча 1-го тура УПЛ стартовала с задержкой
30 июля 2023, 19:22 | Обновлено 30 июля 2023, 19:24
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В Александрии началась игра 1-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Кривбассом» из Кривого Рога.
Начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».
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