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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 19:22 | Обновлено 30 июля 2023, 19:24
545
0

Матч Александрия – Кривбасс начался

Встреча 1-го тура УПЛ стартовала с задержкой

30 июля 2023, 19:22 | Обновлено 30 июля 2023, 19:24
545
0
Матч Александрия – Кривбасс начался
ФК Кривбасс Кривой Рог

В Александрии началась игра 1-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Кривбассом» из Кривого Рога.

Начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».

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Кривбасс Кривой Рог Александрия Александрия - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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