Матч Александрия – Кривбасс начался

В Александрии началась игра 1-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Кривбассом» из Кривого Рога.

Начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».