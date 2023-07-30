Где Холанд? Манчестер Сити проиграл Атлетико Мадрид в Южной Корее

30 июля в Сеуле прошёл товарищеский матч между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Атлетико» Мадрид (Испания).

Первыми забили матрасники усилиями Мемфиса Депая и Анхеля Корреа (гол и ассист соответственно). Второй гол оказался в воротах горожан с помощью Янника Карраско. На последних минутах гол престижа забили игроки Сити.

Звездный форвард Ман Сити Эрлинг Холанд провел на поле 55 минут со старта, результативными действиями не отметился.

Товарищеский матч

30 июля, Сеул (Южная Корея)

Манчестер Сити – Атлетико – 1:2

Голы: Диаш, 85 – Депай, 66, Карраско, 74