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Товарищеские матчи
Манчестер Сити
30.07.2023 14:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 18:09 | Обновлено 30 июля 2023, 18:11
849
0

Где Холанд? Манчестер Сити проиграл Атлетико Мадрид в Южной Корее

Матрасники смогли выиграть у горожан благодаря двум голам во втором тайме

30 июля 2023, 18:09 | Обновлено 30 июля 2023, 18:11
849
0
Где Холанд? Манчестер Сити проиграл Атлетико Мадрид в Южной Корее
Ман Сити

30 июля в Сеуле прошёл товарищеский матч между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Атлетико» Мадрид (Испания).

Первыми забили матрасники усилиями Мемфиса Депая и Анхеля Корреа (гол и ассист соответственно). Второй гол оказался в воротах горожан с помощью Янника Карраско. На последних минутах гол престижа забили игроки Сити.

Звездный форвард Ман Сити Эрлинг Холанд провел на поле 55 минут со старта, результативными действиями не отметился.

Товарищеский матч

30 июля, Сеул (Южная Корея)

Манчестер Сити – Атлетико – 1:2

Голы: Диаш, 85 – Депай, 66, Карраско, 74

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Манчестер Сити Атлетико Мадрид товарищеские матчи Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Анхель Корреа Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Атлетико Атлетико - Манчестер Сити Рубен Диаш
Источник Sport.ua
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