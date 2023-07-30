Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Челси
30.07.2023 21:45 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 09:49 | Обновлено 30 июля 2023, 09:58
206
0

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча

30 июля 2023, 09:49 | Обновлено 30 июля 2023, 09:58
206
0
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Челси» и «Фулхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в спарринге против «Брайтона» (4:3).

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 21:45.

По теме:
ВИДЕО. Каскад каркасов. Как Барселона Реал разгромила
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Premier League Summer Series Челси - Фулхэм Фулхэм
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
Бокс | 29 июля 2023, 11:06 5
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»

Китайский боксер раскритиковал британца за решение провести бой против Франсиса Нганну

Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Футбол | 29 июля 2023, 19:01 74
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925

Команда Патрика ван Леувена имела огромное преимущество по статистике над соперниками

ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Футбол | 29.07.2023, 20:10
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА
Война | 30.07.2023, 08:40
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА
Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
Футбол | 29.07.2023, 22:02
Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
28.07.2023, 21:15 8
Футбол
Ждите в начале августа. Укрпочта выпустит марку в честь Ольги Харлан
Ждите в начале августа. Укрпочта выпустит марку в честь Ольги Харлан
28.07.2023, 09:35 9
Другие виды
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
28.07.2023, 20:25 29
Другие виды
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
28.07.2023, 21:33 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен результатом. За месяц нереально что-то создать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен результатом. За месяц нереально что-то создать»
29.07.2023, 05:59 3
Футбол
Сборная Украины с Харлан в составе вышла в 1/8 финала ЧМ
Сборная Украины с Харлан в составе вышла в 1/8 финала ЧМ
29.07.2023, 11:15 13
Другие виды
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем