Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча
Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.
30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Челси» и «Фулхэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в спарринге против «Брайтона» (4:3).
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 21:45.
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