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Чемпионат мира
29 июля 2023, 16:57 | Обновлено 29 июля 2023, 18:31
1147
0

Тренер женской сборной Франции вписав свое имя в историю мирового футбола

Эрве Ренару покорилось уникальное достижение

29 июля 2023, 16:57 | Обновлено 29 июля 2023, 18:31
1147
0
Тренер женской сборной Франции вписав свое имя в историю мирового футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар

Главный тренер женской сборной Франции Эрве Ренар стал первым в истории мирового футбола тренером, который выиграл матч как на мужском, так и на женском чемпионате мира.

В субботу, 29 июля, подопечные Ренара в матче 2-го тура женского мундиаля, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, со счетом 2:1 добились победы над командой Бразилии.

Ранее Эрве Ренар возглавлял мужскую сборную Саудовской Аравии. С ней 54-летний специалист вышел на ЧМ-2022. На турнире в Катаре Саудовская Аравия обыграла будущего чемпиона мира – команду Аргентины (2:1), а затем проиграла Польше (0:2) и Мексике (1:2). В результате она заняла четвертое место в группе C и завершила борьбу после первого этапа.

Женская сборная Франции под руководством Ренара сейчас занимает первое место в группе F ЧМ-2023, имея 4 очка после двух матчей.

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Источник Sport.ua
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