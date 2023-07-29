Тренер женской сборной Франции вписав свое имя в историю мирового футбола

Главный тренер женской сборной Франции Эрве Ренар стал первым в истории мирового футбола тренером, который выиграл матч как на мужском, так и на женском чемпионате мира.

В субботу, 29 июля, подопечные Ренара в матче 2-го тура женского мундиаля, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, со счетом 2:1 добились победы над командой Бразилии.

Ранее Эрве Ренар возглавлял мужскую сборную Саудовской Аравии. С ней 54-летний специалист вышел на ЧМ-2022. На турнире в Катаре Саудовская Аравия обыграла будущего чемпиона мира – команду Аргентины (2:1), а затем проиграла Польше (0:2) и Мексике (1:2). В результате она заняла четвертое место в группе C и завершила борьбу после первого этапа.

Женская сборная Франции под руководством Ренара сейчас занимает первое место в группе F ЧМ-2023, имея 4 очка после двух матчей.