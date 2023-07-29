СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

В субботу, 29 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кавасаки – Бавария

6.00 – 5.45 – 1.42

15:00 Рух Львов – Заря

4.15 – 3.60 – 1.88

17:00 Металлист 1925 – Шахтер

14.00 – 6.30 – 1.22

ТЕННИС

13:30 Таисия Мордергер – Катарина Завацкая

13.00 – 1.01

13:30 Даяна Ястремская – Тереза Валентова

1.12 – 5.76