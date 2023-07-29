Другие новости29 июля 2023, 12:29 | Обновлено 29 июля 2023, 13:04
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Важные события во всех видах спорта
29 июля 2023, 12:29 | Обновлено 29 июля 2023, 13:04
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В субботу, 29 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Кавасаки – Бавария
15:00 Рух Львов – Заря
17:00 Металлист 1925 – Шахтер
ТЕННИС
13:30 Таисия Мордергер – Катарина Завацкая
13:30 Даяна Ястремская – Тереза Валентова
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