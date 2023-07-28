Верес – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 28-го июля, проходит поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».

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Матч проходит в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

УПЛ. 1-й тур. 28 июля

Верес – Полесье – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Макуана, 2, Будковский, 39

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