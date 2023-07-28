Украина. Первая лига28 июля 2023, 19:18 | Обновлено 28 июля 2023, 19:49
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Верес – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24
28 июля 2023, 19:18 | Обновлено 28 июля 2023, 19:49
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В пятницу, 28-го июля, проходит поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.
УПЛ. 1-й тур. 28 июля
Верес – Полесье – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Макуана, 2, Будковский, 39
(новость обновляется)
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