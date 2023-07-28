Украина. Премьер лига28 июля 2023, 17:55 |
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Оболонь – Колос. Видео голов и обзора матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24
28 июля 2023, 17:55 |
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28 июля проходит матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена».
УПЛ. 1-й тур. 28 июля
Оболонь – Колос – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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