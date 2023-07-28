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  4. Оболонь – Колос. Видео голов и обзора матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 17:55 |
533
0

Оболонь – Колос. Видео голов и обзора матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24

28 июля 2023, 17:55 |
533
0
Оболонь – Колос. Видео голов и обзора матча (обновляется)
ФК Оболонь

28 июля проходит матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена».

УПЛ. 1-й тур. 28 июля

Оболонь – Колос – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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