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28 июля 2023, 01:54 | Обновлено 28 июля 2023, 01:56
63
0

ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад

Француз забил гол и сделал голевую передачу

28 июля 2023, 01:54 | Обновлено 28 июля 2023, 01:56
63
0
ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад
twitter.com/ittihad

Действующий обладатель «Золотого Мяча» Карим Бензема, в этом сезоне перешедший в «Аль-Иттихад», дебютировал за свою новую команду. Он принял участие в матче арабского Клубного Кубка чемпионов против тунисского «Эсперанса».

Дебют оказался очень удачным – сначала француз отдал на 35-й минуте голевую передачу, а на 55-й минуте забил сам. Таким образом, «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:1.

Видео голевой передачи Бензема:

Видео гола Бензема:

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Карим Бензема Аль-Иттихад дебют
Источник Twitter
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