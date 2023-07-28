ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад

Действующий обладатель «Золотого Мяча» Карим Бензема, в этом сезоне перешедший в «Аль-Иттихад», дебютировал за свою новую команду. Он принял участие в матче арабского Клубного Кубка чемпионов против тунисского «Эсперанса».

Дебют оказался очень удачным – сначала француз отдал на 35-й минуте голевую передачу, а на 55-й минуте забил сам. Таким образом, «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:1.

Видео голевой передачи Бензема:

Видео гола Бензема:

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