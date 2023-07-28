Другие новости28 июля 2023, 01:54 | Обновлено 28 июля 2023, 01:56
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ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад
Француз забил гол и сделал голевую передачу
28 июля 2023, 01:54 | Обновлено 28 июля 2023, 01:56
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Действующий обладатель «Золотого Мяча» Карим Бензема, в этом сезоне перешедший в «Аль-Иттихад», дебютировал за свою новую команду. Он принял участие в матче арабского Клубного Кубка чемпионов против тунисского «Эсперанса».
Дебют оказался очень удачным – сначала француз отдал на 35-й минуте голевую передачу, а на 55-й минуте забил сам. Таким образом, «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:1.
Видео голевой передачи Бензема:
Видео гола Бензема:
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