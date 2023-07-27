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Лига конференций
27 июля 2023, 02:59 | Обновлено 27 июля 2023, 03:22
208
0

Украинец будет работать на матче Лиги конференций

Виктор Швецов назначен на игру между Хапоэлем Беер-Шева и Паневежисом

27 июля 2023, 02:59 | Обновлено 27 июля 2023, 03:22
208
0
Украинец будет работать на матче Лиги конференций
УЕФА

27 июля израильский «Хапоэль» (Беер-Шева) будет принимать литовский «Паневежис» в Лиге конференций.

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций судейским наблюдателем будет работать украинец Виктор Швецов.

Эта встреча состоится в Израиле 27 июля. Судить ее ирландская бригада арбитров во главе с Робом Хенесси.

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Лига конференций Виктор Швецов Хапоэль Беэр-Шева Паневежис судейские назначения
Источник Sport.ua
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