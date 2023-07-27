Лига конференций27 июля 2023, 02:59 | Обновлено 27 июля 2023, 03:22
208
0
Украинец будет работать на матче Лиги конференций
Виктор Швецов назначен на игру между Хапоэлем Беер-Шева и Паневежисом
27 июля 2023, 02:59 | Обновлено 27 июля 2023, 03:22
208
0
27 июля израильский «Хапоэль» (Беер-Шева) будет принимать литовский «Паневежис» в Лиге конференций.
На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций судейским наблюдателем будет работать украинец Виктор Швецов.
Эта встреча состоится в Израиле 27 июля. Судить ее ирландская бригада арбитров во главе с Робом Хенесси.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 июля 2023, 11:43 14
Маурисио Сулейман – о бое британского чемпиона с экс-чемпионом UFC
Футбол | 26 июля 2023, 11:40 3
Футбольный эксперт жестко высказался об экс-форварде «Динамо» и «Днепра»
Футбол | 26.07.2023, 06:00
Футбол | 27.07.2023, 00:38
Футбол | 26.07.2023, 22:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2023, 15:20 15
25.07.2023, 16:18
25.07.2023, 14:30
25.07.2023, 23:59 29
26.07.2023, 15:37 3
25.07.2023, 08:10 4
25.07.2023, 09:44 1
26.07.2023, 15:39 9