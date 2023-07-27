Украинец будет работать на матче Лиги конференций

27 июля израильский «Хапоэль» (Беер-Шева) будет принимать литовский «Паневежис» в Лиге конференций.

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций судейским наблюдателем будет работать украинец Виктор Швецов.

Эта встреча состоится в Израиле 27 июля. Судить ее ирландская бригада арбитров во главе с Робом Хенесси.