Диназ пополнился полузащитником Мариуполя

Как стало известно Sport.ua, вышгородский «Диназ» подписал контракт с фланговым полузащитником ФСК «Мариуполь» Никитой Михайленко.

21-летний уроженец Угледара в минувшем сезоне провел за приазовцев 19 матчей, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи.

«Мариуполь» занял 15-е место в Первой лиге, «Диназ» финишировал строчкой выше. Новый сезон команда из Вышгорода откроет 29 июля выездным поединком с «Черниговом». Приморский коллектив 27 июля в матче открытия чемпионата в Демидове Киевской области примет сумскую «Викторию».

Ранее наш сайт сообщал, что «Диназ» подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы.