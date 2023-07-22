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  4. Диназ пополнился полузащитником Мариуполя
Украина. Первая лига
22 июля 2023, 14:52 |
104
0

Диназ пополнился полузащитником Мариуполя

Александр Головко присмотрел перспективного хавбека в команде Олега Красноперова

22 июля 2023, 14:52 |
104
0
Диназ пополнился полузащитником Мариуполя
ФК Диназ

Как стало известно Sport.ua, вышгородский «Диназ» подписал контракт с фланговым полузащитником ФСК «Мариуполь» Никитой Михайленко.

21-летний уроженец Угледара в минувшем сезоне провел за приазовцев 19 матчей, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи.

«Мариуполь» занял 15-е место в Первой лиге, «Диназ» финишировал строчкой выше. Новый сезон команда из Вышгорода откроет 29 июля выездным поединком с «Черниговом». Приморский коллектив 27 июля в матче открытия чемпионата в Демидове Киевской области примет сумскую «Викторию».

Ранее наш сайт сообщал, что «Диназ» подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы.

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инсайд Диназ Вышгород ФСК Мариуполь Никита Михайленко Первая лига Украины трансферы
Источник Sport.ua
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