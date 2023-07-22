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Чемпионат мира
22 июля 2023, 00:47 | Обновлено 22 июля 2023, 01:15
51
0

Испания – Коста-Рика – 3:0. Три гола за 6 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира по футболу среди женщин

22 июля 2023, 00:47 | Обновлено 22 июля 2023, 01:15
51
0
Испания – Коста-Рика – 3:0. Три гола за 6 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском чемпионате мира 2023 по футболу состоялась очередная встреча 1-го тура.

В группе С Испания начала турнир с разгромной победы над Коста-Рикой (3:0).

Все три гола были забиты за шесть минут, плюс вскоре испанки не реализовали пенальти.

Чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин

1-й тур. Группа С, 21 июля

Испания – Коста-Рика – 3:0

Голы: дель Кампо, 21 (автогол), Бонмати, 23, Эстер, 27

Нереализованный пенальти: Эрмосо, 34 (Испания)

Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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