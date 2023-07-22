Чемпионат мира22 июля 2023, 00:47 | Обновлено 22 июля 2023, 01:15
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Испания – Коста-Рика – 3:0. Три гола за 6 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира по футболу среди женщин
22 июля 2023, 00:47 | Обновлено 22 июля 2023, 01:15
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На женском чемпионате мира 2023 по футболу состоялась очередная встреча 1-го тура.
В группе С Испания начала турнир с разгромной победы над Коста-Рикой (3:0).
Все три гола были забиты за шесть минут, плюс вскоре испанки не реализовали пенальти.
Чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин
1-й тур. Группа С, 21 июля
Испания – Коста-Рика – 3:0
Голы: дель Кампо, 21 (автогол), Бонмати, 23, Эстер, 27
Нереализованный пенальти: Эрмосо, 34 (Испания)
Видео голов и обзор матча
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