Подолье подписало защитника Колоса и хавбека Мариуполя

Как стало известно Sport.ua, ряды «Подолья» пополнили правый защитник Евгений Быков из «Колоса» U-19 и центральный полузащитник Ярослав Доброхотов из «Мариуполя». С обоими футболистами уже подписаны контракты.

20-летний Быков в минувшем сезоне юношеского первенства провел за команду из Ковалевки 27 матчей. Ранее защитник выступал за «Александрию» U-19.

22-летний Доброхотов в 14 матчах за ФСК «Мариуполь» в Первой лиге забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи, также на его счету один стыковой поединок. В 2020 году хавбек трижды сыграл в УПЛ за главную команду Мариуполя (бывший «Ильичевец»).

«Подолье» в минувшем сезоне приостанавливало выступления на профессиональном уровне. В новом чемпионате Первой лиги команда Виталия Костышина стартует 29 июля выездным матчем с «Прикарпатьем».

Ранее в «Подолье» уже перешел один футболист, игравший в прошлом сезоне за «Мариуполь».