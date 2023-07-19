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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 22:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:08
657
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай на год взял в аренду форварда Александрии

19-летний нападающий Егор Гуничев продолжит карьеру в закарпатском клубе

19 июля 2023, 22:00 | Обновлено 19 июля 2023, 23:08
657
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай на год взял в аренду форварда Александрии
ФК Александрия. Егор Гуничев

Клуб УПЛ «Минай» подписал соглашение с ФК «Александрия» по поводу аренды нападающего Егора Гуничева.

19-летний форвард Егор Гуничев продолжит карьеру в закарпатском клубе на правах аренды.

Подписанный контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий не сыграл за основную команду «Александрии» ни одного матча.

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Источник ФК Александрия
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