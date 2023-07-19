ОФИЦИАЛЬНО. Минай на год взял в аренду форварда Александрии

Клуб УПЛ «Минай» подписал соглашение с ФК «Александрия» по поводу аренды нападающего Егора Гуничева.

19-летний форвард Егор Гуничев продолжит карьеру в закарпатском клубе на правах аренды.

Подписанный контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий не сыграл за основную команду «Александрии» ни одного матча.