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  4. Динамо Киев – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 19:55 |
1950
0

Динамо Киев – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча

19 июля 2023, 19:55 |
1950
0
Динамо Киев – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проводит товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».

Матч проходитт в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч. 19 июля

Динамо Киев – Аль-Хиляль – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Буяльский, 5 мин.

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Буяльский, 5 мин

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Динамо Киев Аль-Хиляль видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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