Украина. Премьер лига19 июля 2023, 19:55 |
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Динамо Киев – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 июля 2023, 19:55 |
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19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проводит товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».
Матч проходитт в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Товарищеский матч. 19 июля
Динамо Киев – Аль-Хиляль – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Буяльский, 5 мин.
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0 Буяльский, 5 мин
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