Динамо Киев – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проводит товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».

Матч проходитт в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Товарищеский матч. 19 июля

Динамо Киев – Аль-Хиляль – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Буяльский, 5 мин.

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Буяльский, 5 мин