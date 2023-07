ВИДЕО. Первая тренировка Месси и Бускетса в Интер Майами

Лишь 17 июля Лионель Месси и Серхио Бускетс были представлены в качестве игроков «Интер Майами». А уже вчера, 18 июля, два звездных новичка провели свою первую тренировку в новой команде. Принял в ней участие и защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

