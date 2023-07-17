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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 21:46 | Обновлено 17 июля 2023, 21:47
1219
2

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо

Воспитанник академии «Атлетико Минейро» продолжит карьеру в Украине

17 июля 2023, 21:46 | Обновлено 17 июля 2023, 21:47
1219
2
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
scdnipro1.com.ua. Виктиньо

18-летний центральный полузащитник и воспитанник академии «Атлетико Минейро» Виктиньо продолжит карьеру в Украине.

О подписании бразильца объявил «Днепр-1», не уточнив подробности сделки и условий контракта с футболистом.

Официально днепровский клуб отрапортовал о том, что Виктиньо «присоединился к команде» на сборе, который подопечные Александра Кучера проводят в Ужгороде.

Виктиньо не имеет на своем счету выступлений за первую команду «Атлетико Минейро». Хавбек играл за команду U-20 этого клуба, на его счету 25 матчей и 7 забитых мячей.

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Виктиньо Днепр-1 Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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OleksandrFCDD
А це вже робота Краснікова. Віктіньо вважається одним з талантів Атлетіко Мінейро. Оренда з правом викупу.
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0
Костя Клык
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день. Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит. Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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-2
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