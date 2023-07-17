ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо

18-летний центральный полузащитник и воспитанник академии «Атлетико Минейро» Виктиньо продолжит карьеру в Украине.

О подписании бразильца объявил «Днепр-1», не уточнив подробности сделки и условий контракта с футболистом.

Официально днепровский клуб отрапортовал о том, что Виктиньо «присоединился к команде» на сборе, который подопечные Александра Кучера проводят в Ужгороде.

Виктиньо не имеет на своем счету выступлений за первую команду «Атлетико Минейро». Хавбек играл за команду U-20 этого клуба, на его счету 25 матчей и 7 забитых мячей.