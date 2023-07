Источник: защитник Челси перейдет в Лестер за 8 миллионов евро

22-летний уэльский защитник лондонского «Челси» Итан Ампаду перейдет в «Лестер».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 8 миллионов евро + бонусы. Личный контракт игрока с «лисами» уже согласован.

Интересно, что несмотря на интерес со стороны «Лестера», Итан попал в заявку «синих» на учебно-тренировочные сборы в США.

В прошлом сезоне Ампаду выступал на правах аренды за «Специю». Он провел 34 матча во всех турнирах за итальянскую команду и отметился 1 голом.

Ethan Ampadu leaves Chelsea and will join Leeds United on permanent deal, agreement in place ⚪️🤝🏻 #LUFC



Chelsea will receive £7m fixed fee plus add-ons, as @PhilHay_ reported.



Personal terms also agreed. pic.twitter.com/UEmzGiuDvY