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Англия
17 июля 2023, 17:05 | Обновлено 17 июля 2023, 17:09
681
2

Источник: защитник Челси перейдет в Лестер за 8 миллионов евро

Итан Ампаду сменит прописку в Англии

17 июля 2023, 17:05 | Обновлено 17 июля 2023, 17:09
681
2
Источник: защитник Челси перейдет в Лестер за 8 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Ампаду

22-летний уэльский защитник лондонского «Челси» Итан Ампаду перейдет в «Лестер».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 8 миллионов евро + бонусы. Личный контракт игрока с «лисами» уже согласован.

Интересно, что несмотря на интерес со стороны «Лестера», Итан попал в заявку «синих» на учебно-тренировочные сборы в США.

В прошлом сезоне Ампаду выступал на правах аренды за «Специю». Он провел 34 матча во всех турнирах за итальянскую команду и отметился 1 голом.

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Итан Ампаду Челси Лестер трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
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johndow
Навіть на скріні у вас про Лідс, а пишете Лестер)
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+1
Андрей Попов
Лестер вилетів з АПЛ, тому гратиме в Чемпіоншипі
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