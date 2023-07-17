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Украина. Первая лига
17 июля 2023, 12:35 | Обновлено 17 июля 2023, 12:36
172
0

Владимир ЦИТКИН: «Надеюсь, что победы приберегли на сезон»

Главный тренер «Хуста» – о готовности команды к сезону

17 июля 2023, 12:35 | Обновлено 17 июля 2023, 12:36
172
0
Владимир ЦИТКИН: «Надеюсь, что победы приберегли на сезон»
ФК Нива Винница. Владимир Цыткин

«Хуст» – единственная перволиговая команда, которая еще не подписала ни одного летнего новичка. Оценку этому факту дал в эксклюзивном комментарии Sport.ua главный тренер команды Владимир Цыткин.

– Только не подумайте, что мы сидим сложа руки и не заинтересованы в усилении, – рассказал Цыткин. – Сейчас в расположении нашей команды находятся несколько игроков из молодежных составов «Миная», «Кривбасса», но по их переходу еще ведутся переговоры. К сожалению, финансовые возможности ФК «Хуст» пока еще очень скромные и поэтому появление у нас опытных исполнителей почти нереально.

– Но в СМИ недавно появилась информация, что в тренировочном лагере «Хуста» находится вратарь, который на контракте у одного из венгерских клубов.

– Я читал эту новость и даже не знаю, кому нужна эта дезинформация. Никаких игроков из венгерского чемпионата у нас на просмотре не было.

– Чем вы объясните последние неудачи «Хуста» в контрольных матчах, в частности, поражение 1:4 от «Металлурга»?

– Знаете, при желании можно было бы сказать, что мы работаем под большой нагрузкой, поэтому подопечные не в лучшей спортивной форме. Но ведь наши оппоненты находятся в таком же положении. Вот почему проще признать, что класс наших спарринг-партнеров из УПЛ и Первой лиги был выше.

– Успеете исправить положение до старта в перволиговом первенстве?

– Все будет зависеть от того, как в ближайшие дни поработаем на трансферном рынке. Пока «Хуст» укомплектован исключительно игроками, защищавшими его цвета в прошлом сезоне во Второй лиге. Конечно, этого недостаточно для успешного дебюта во втором по рейтингу отечественном турнире. Тем более, что соперничество в нем ожидается очень острым. Поэтому очень надеюсь, что победы прибережем на официальные матчи и постараемся сохранить «прописку».

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Хуст Первая лига Украины Владимир Цыткин инсайд
Источник Sport.ua
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