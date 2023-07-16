Источник: Данченко тренируется индивидиуально после процедуры на сердце

Украинский защитник Олег Данченко, аренда которого у «Зари» продлена еще на один сезон, находится на сборах в Польше вместе с луганским клубом. Контракт футболиста с греческим клубом АЕК истекает летом 2024 года.

Данченко готовится по индивидуальной программе после успешно перенесенной в Греции плановой процедуры на сердце, постепенно повышая нагрузки, сообщает ТаТоТаке.

Вне общей группы работает уже полноценный игрок «Зари» Эдуардо Герреро. Панамец восстанавливается после повреждения.

Опорный полузащитник «Шахтера» Максим Чех пока не приехал в расположении «Зари». Клубы договариваются об условиях аренды в следующем сезоне.