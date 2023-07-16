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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 23:12 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
76
0

Источник: Данченко тренируется индивидиуально после процедуры на сердце

Панамский футболист Эдуардо Герреро восстанавливается после повреждения

16 июля 2023, 23:12 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
76
0
Источник: Данченко тренируется индивидиуально после процедуры на сердце
ФК Заря. Олег Данченко

Украинский защитник Олег Данченко, аренда которого у «Зари» продлена еще на один сезон, находится на сборах в Польше вместе с луганским клубом. Контракт футболиста с греческим клубом АЕК истекает летом 2024 года.

Данченко готовится по индивидуальной программе после успешно перенесенной в Греции плановой процедуры на сердце, постепенно повышая нагрузки, сообщает ТаТоТаке.

Вне общей группы работает уже полноценный игрок «Зари» Эдуардо Герреро. Панамец восстанавливается после повреждения.

Опорный полузащитник «Шахтера» Максим Чех пока не приехал в расположении «Зари». Клубы договариваются об условиях аренды в следующем сезоне.

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Олег Данченко Заря Луганск АЕК Афины Эдуардо Герреро травма Максим Чех аренда игрока трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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