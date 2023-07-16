Украина. Премьер лига16 июля 2023, 19:15 | Обновлено 16 июля 2023, 20:19
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Динамо – Арис Лимасол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 июля 2023, 19:15 | Обновлено 16 июля 2023, 20:19
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Киевское «Динамо» 16 июля играет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.
Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок проходит на стадионе спортивного центра города Кнительфельда.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч. 16 июля
Динамо Киев – Арис Лимасол – 2:0 (матч продолжается)
Гол: Сидорчук, 42, Бенито, 48
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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