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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 19:15 | Обновлено 16 июля 2023, 20:19
854
0

Динамо – Арис Лимасол. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2023, 19:15 | Обновлено 16 июля 2023, 20:19
854
0
Динамо – Арис Лимасол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 16 июля играет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок проходит на стадионе спортивного центра города Кнительфельда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Арис Лимасол – 2:0 (матч продолжается)

Гол: Сидорчук, 42, Бенито, 48

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Арис Лимасол Динамо Киев видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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