Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Тессе Андрианжафитримо за 1 час и 47 минут.

Это была третья встреча соперниц, Катарина проиграла впервые.

WTA 250. Палермо (Италия). Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 1:6