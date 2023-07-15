Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
WTA
15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 15 июля 2023, 23:32
131
0

Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо

Украинская теннисистка проиграла в первом раунде квалификации

15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 15 июля 2023, 23:32
131
0
Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
БТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Тессе Андрианжафитримо за 1 час и 47 минут.

Это была третья встреча соперниц, Катарина проиграла впервые.

WTA 250. Палермо (Италия). Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 1:6

По теме:
Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE
Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Рейтинг WTA. Киз вернулась в топ-20, Крейчикова вылетела из десятки
WTA Палермо Катарина Завацкая Тесса Андрианжафитримо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Баскетбол | 15 июля 2023, 10:24 1
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА

Новый избранник певицы – Джимми Батлер

ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер
Теннис | 15 июля 2023, 18:13 1
ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер
ФОТО. Ликование Вондроушовой и слезы Жабер

Обидчица Свитолиной взяла титул на Уимблдоне-2023

Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Футбол | 15.07.2023, 20:29
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Теннис | 15.07.2023, 17:30
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
Футбол | 15.07.2023, 11:51
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam
Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam
14.07.2023, 07:15 4
Теннис
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
14.07.2023, 11:06 9
Футбол
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20 5
Теннис
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
14.07.2023, 20:50 18
Теннис
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
14.07.2023, 23:40 3
Футбол
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
14.07.2023, 15:53 2
Бокс
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
15.07.2023, 12:53 11
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем