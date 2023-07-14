Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Впервые с 2017 года (и в третий раз вообще) португальский форвард Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий годовой заработок спортсмена в 2023 году.

По оценкам, за 12 месяцев до 1 мая 2023 года (даты окончания большинства спортивных сезонов) Роналду заработал 136 млн долларов. Рекордный доход Роналду состоит из 46 млн долларов заработка на поле и 90 млн долларов за пределами поля.

Роналду отобрал первое место у Лионеля Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 млн долларов.

После несколько разочаровывающего второго прихода в «Ман Юнайтед» Роналду ушел в январе 2023 года в команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Он получил выгодный контракт, который удвоил его зарплату до примерно 75 млн долларов в год.

Однако заработок Криштиану на поле ничтожно мал по сравнению с его прибылями вне поля. В дополнение к своему пожизненному контракту с Nike Роналду также зарабатывает деньги на своих товарах под брендом CR7.

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В топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов 2022/23 входят еще два футболиста: Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Лионель Месси занял второе место с 130 млн долларов, которые поровну распределились между 65 млн долларов дохода на поле и 65 млн долларов за пределами поля. А вот, заработок Килиан Мбаппе на поле в размере 100 млн долларов в значительной степени составляет его общую сумму в 120 млн долларов.

Баскетболист Леброн Джеймс, занявший четвертое место с 119 млн долларов (44,5 млн долларов на площадке; 75 млн долларов вне игрового поля), установил рекорд по самому высокому годовому заработку для баскетболиста в 2023 году.

Боксер Канело Альварес, занявший пятое место, установил рекорд самый высокий годовой доход боксера в 2023 году – 110 млн долларов (100 млн долларов на ринге; 10 млн долларов в других сферах).

Несмотря на завершение карьеры в конце 2022 года, Роджер Федерер и Серена Уильямс имели самый высокий годовой заработок для теннисиста и теннисистки в 2023 году соответственно. Роджер Федерер, занявший 9-е место в общем списке, заработал в общей сложности 95,1 млн долларов, хотя эта сумма почти полностью состояла из 95 млн долларов вне корта, по сравнению с 100 тысячами долларов дохода на корте.

Forbes рассчитывает заработок спортсменов на основе данных, полученных от инсайдеров отрасли, новостных сообщений и баз данных о зарплатах. Цифры заработков на поле включают в себя заработную плату, призовые деньги и бонусы, в то время как заработок за пределами поля представляет собой оценку спонсорских сделок, гонораров за выступления, продажу памятных вещей, доходы от лицензий, а также денежные доходы от любого бизнеса, в котором спортсмен имеет значительный интерес. Не включены процентные платежи или дивиденды от инвестиционного дохода, но учтены выплаты от долей, которые продали спортсмены.