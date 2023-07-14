Рипан: повреждения у игроков Прикарпатья не значительные

В последнем спарринге «Прикарпатья» со «Скалой» из-за травм были вынуждены покинуть поле ключевые игроки ивано-франковцев – нападающий Василий Цюцюра и защитник Василий Француз.

Как рассказал Sport.ua главный тренер прикарпатцев Олег Рипан, чтобы иметь исчерпывающую информацию о сложности повреждений пришлось воспользоваться МРТ.

К счастью, травмы оказались не серьезными: Француз должен начать тренироваться в общей группе на следующей неделе, у Цюцюры на восстановление уйдет немного больше времени. Но есть надежда, что они смогут помочь «Прикарпатью» в стартовом поединке Первой лиги с «Подольем», который состоится 28 июля.