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  4. Рипан: повреждения у игроков Прикарпатья не значительные
Украина. Первая лига
14 июля 2023, 12:56 |
134
0

Рипан: повреждения у игроков Прикарпатья не значительные

Цюцюра и Француз не задержатся в лазарете

14 июля 2023, 12:56 |
134
0
Рипан: повреждения у игроков Прикарпатья не значительные
ФК Прикарпатье. Василий Цюцюра

В последнем спарринге «Прикарпатья» со «Скалой» из-за травм были вынуждены покинуть поле ключевые игроки ивано-франковцев – нападающий Василий Цюцюра и защитник Василий Француз.

Как рассказал Sport.ua главный тренер прикарпатцев Олег Рипан, чтобы иметь исчерпывающую информацию о сложности повреждений пришлось воспользоваться МРТ.

К счастью, травмы оказались не серьезными: Француз должен начать тренироваться в общей группе на следующей неделе, у Цюцюры на восстановление уйдет немного больше времени. Но есть надежда, что они смогут помочь «Прикарпатью» в стартовом поединке Первой лиги с «Подольем», который состоится 28 июля.

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Василий Цюцюра Василий Француз Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд травма Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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