Товарищеские матчи
14.07.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига14 июля 2023, 08:12 | Обновлено 14 июля 2023, 08:14
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Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 17:00 товарищеский поединок клубов УПЛ и Первой лиги
14 июля 2023, 08:12 | Обновлено 14 июля 2023, 08:14
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В пятницу, 14 июля, в Ровно в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения между собой выяснят ровенский «Верес» и «Нива» из Тернополя.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Игра «Верес» – «Нива» состоится на поле стадиона «Авангард» – домашней арене ровенского клуба.
Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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