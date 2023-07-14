В пятницу, 14 июля, в Ровно в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения между собой выяснят ровенский «Верес» и «Нива» из Тернополя.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Игра «Верес» – «Нива» состоится на поле стадиона «Авангард» – домашней арене ровенского клуба.

Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция