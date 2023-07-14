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Товарищеские матчи
Верес
14.07.2023 17:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 08:12 | Обновлено 14 июля 2023, 08:14
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0

Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 17:00 товарищеский поединок клубов УПЛ и Первой лиги

14 июля 2023, 08:12 | Обновлено 14 июля 2023, 08:14
36
0
Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В пятницу, 14 июля, в Ровно в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения между собой выяснят ровенский «Верес» и «Нива» из Тернополя.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Игра «Верес» – «Нива» состоится на поле стадиона «Авангард» – домашней арене ровенского клуба.

Верес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Верес Ровно Нива Тернополь контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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