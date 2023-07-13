ВИДЕО. США выбыли по пенальти в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
В финале 16 июля в Инглвуде сыграют команды Мексики и Панамы
Сенсационно завершился один из полуфиналов Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.
Сборная США проиграла в 1/2 финала в серии пенальти команде Панамы со счетом 1:1 (пен. 4:5).
Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис выбыл со сборной Ямайки в полуфинале, проиграв команде Мексики (0:3).
Таким образом, в финале 16 июля в Инглвуде (США) сыграют команды Мексики и Панамы.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1/2 финала, 12 июля
США – Панама – 1:1 (пен 4:5)
Голы: Хесус Ферейра, 105 – Иван Андерсон, 99.
- Видеообзор матча: смотреть на YouTube
Ямайка – Мексика – 0:3
Голы: Хенри Мартин, 2, Луис Чавес, 30, Роберто Альварадо, 90+3
- Видеообзор матча: смотреть на YouTube
Финал, 16 июля, Инглвуд (США)
Мексика – Панама
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