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13 июля 2023, 23:43 | Обновлено 14 июля 2023, 00:04
513
0

ВИДЕО. США выбыли по пенальти в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

В финале 16 июля в Инглвуде сыграют команды Мексики и Панамы

13 июля 2023, 23:43 | Обновлено 14 июля 2023, 00:04
513
0
ВИДЕО. США выбыли по пенальти в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

​Сенсационно завершился один из полуфиналов Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

Сборная США проиграла в 1/2 финала в серии пенальти команде Панамы со счетом 1:1 (пен. 4:5).

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис выбыл со сборной Ямайки в полуфинале, проиграв команде Мексики (0:3).

Таким образом, в финале 16 июля в Инглвуде (США) сыграют команды Мексики и Панамы.

Золотой кубок КОНКАКАФ

​1/2 финала, 12 июля

США – Панама – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Хесус Ферейра, 105 – Иван Андерсон, 99.

Ямайка – Мексика – 0:3

Голы: Хенри Мартин, 2, Луис Чавес, 30, Роберто Альварадо, 90+3

Финал, 16 июля, Инглвуд (США)

Мексика – Панама

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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