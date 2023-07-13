Украина. Премьер лига13 июля 2023, 18:49 | Обновлено 13 июля 2023, 18:56
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Источник: Рыбалка стал игроком ЛНЗ
Новичок УПЛ продолжает усиливаться
13 июля 2023, 18:49 | Обновлено 13 июля 2023, 18:56
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Как стало известно Sport.ua, черкасский клуб ЛНЗ пополнил свой состав 33-летним полузащитником Сергеем Рыбалка.
Официально о подписании контракта с игроком клуб еще не сообщил. Зато в анкете Рыбалки на авторитетном портале transfermarkt его нынешним клубом значится именно ЛНЗ.
Соглашение с игроком якобы подписано 13 июля и будет действовать до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Рыбалка покинул ряды «Александрии», получив статус свободного агента.
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