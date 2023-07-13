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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 18:49 | Обновлено 13 июля 2023, 18:56
1144
0

Источник: Рыбалка стал игроком ЛНЗ

Новичок УПЛ продолжает усиливаться

13 июля 2023, 18:49 | Обновлено 13 июля 2023, 18:56
1144
0
Источник: Рыбалка стал игроком ЛНЗ
Фото А.Осипова. Сергей Рыбалка

Как стало известно Sport.ua, черкасский клуб ЛНЗ пополнил свой состав 33-летним полузащитником Сергеем Рыбалка.

Официально о подписании контракта с игроком клуб еще не сообщил. Зато в анкете Рыбалки на авторитетном портале transfermarkt его нынешним клубом значится именно ЛНЗ.

Соглашение с игроком якобы подписано 13 июля и будет действовать до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Рыбалка покинул ряды «Александрии», получив статус свободного агента.

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трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Сергей Рыбалка
Источник Sport.ua
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